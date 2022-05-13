Nallıhan'da öğrencilere trafik semineri verildi - Son Dakika
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Nallıhan'da öğrencilere trafik semineri verildi

13.05.2022 15:24
Nallıhan'da öğrencilere trafik semineri verildi

Nallıhan ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Nallıhan ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde verilen eğitim seminerlerinden, Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi, Bilal Güngör Fen Lisesi, Şehit Hulki Beydili Mesleki Anadolu Lisesi ve Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 600 kadar öğrenci faydalandı.

İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, açıklamasında, eğitimlerin çocuk ve gençlerin trafik kurallarını doğru şekilde öğrenmeleri amacıyla verildiğini belirterek, "Bu eğitimlerde geleceğin sürücü adayı olan öğrencilerimize trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması, trafik kültürünün oluşturulması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nallıhan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da öğrencilere trafik semineri verildi - Son Dakika


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