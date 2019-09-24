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Nallıhan'da Sosyal Platform Ağları Kullanım Semineri

1 saat önce

Nallıhan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "Sosyal Platform Ağları Kullanımı" konulu seminer verildi.

Nallıhan'da Sosyal Platform Ağları Kullanım Semineri, System.String[]

Nallıhan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "Sosyal Platform Ağları Kullanımı" konulu seminer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, seminerin 2 bin 500 kişiye verileceğini ifade etti.

Günümüzde teknolojinin daha da yaygın hale geldiğini belirten Benlice, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocuklara bir nebze olsun katkı sağlayabilmek oluğunu kaydetti.

Toplum Destekli Bürü Amirliği ekibinden Polis Memuru Hamza Albayrak da öğrencilere sosyal platform ağları kullanımı, sanal platformlarda istismar ve internet bağımlılığı konularında bilgi aktardı.

Emniyet Müdürlüğü, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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