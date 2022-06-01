Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu çıkan yangını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanları müdahale ederek yangının büyümesine engel oldu.

Nallıhan'ın Çayırhan mahallesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanlarının yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Çıkan yangın vatandaşlar arasında da kısa süreli paniğe neden oldu.