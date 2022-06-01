Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

01.06.2022 19:25

Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu çıkan yangını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanları müdahale ederek yangının büyümesine engel oldu.

Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu çıkan yangını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanları müdahale ederek yangının büyümesine engel oldu.

Nallıhan'ın Çayırhan mahallesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanlarının yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Çıkan yangın vatandaşlar arasında da kısa süreli paniğe neden oldu.

Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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