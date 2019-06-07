Son Dakika Haberleri: "Nallıhan, inanç turizmi açısından da önemli bir kent"
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"Nallıhan, inanç turizmi açısından da önemli bir kent"

35 dakika önce

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçenin inanç turizmi açısından da önemli olduğunu bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçenin inanç turizmi açısından da önemli olduğunu bildirdi.
Öntaş, AA muhabirine, ilçenin güzelliklerinin saymakla bitmeyeceğini söyledi.
İlçenin önemli manevi şahsiyetleri bünyesinde barındırdığına değinen Öntaş, şunları kaydetti:
"İlçemizde, gönüllere taht kurmuş Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre, Bacım Sultan gibi devrin manevi büyüklerinin kabirleri var. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenlerin, Emremsultan Mahallesinde Tapduk Emre ve Bacım Sultan'ın kabirlerini ziyaret edebilir. Yine Türkiye'nin ilk barajlarından olma özelliği ile rahmetli Menderes tarafından ikmal ettirilen eski ismiyle Sarıyar, şimdiki ismiyle Hasan Polatkan barajı çevresi, doğal güzelliği ile gerçekten görülmeye değer. Ayrıca, Nallıhan Kuş Cenneti, başkentin önemli sulak alanlarından ve bünyesinde 200 türe yakın kuşa ev sahipliği yapıyor. Hoşebe mesire alanında asırlık ve 500 yıllık çınarların gölgesinde serinleyebilirsiniz."
Başkan Öntaş, önümüzdeki günlerde Tabduk Emre'nin kabrinin bulunduğu Emremsultan Mahallesinde pilav şenliği ve anma günü düzenleceklerini kaydetti.
İlçedeki Juliopolis antik kentinde daha önce yapılan kazılarda 500 dolayıda mezar ortaya çıkarıldığını anlatan Öntaş, vatandaşlara buraları ziyaret etme çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Tapduk Emre, İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel
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