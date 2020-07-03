NASA, Güneş'in 425 milyon fotoğrafını 60 dakikaya sığdırdı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in hareketlerini gözlemlediği Solar Dynamics Gözlemevi'nin (SDO) kuruluşunun 10. yılı şerefine Güneş'in hızlandırılmış görüntülerinden oluşan (timelapse) bir video yayınladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in hareketlerini gözlemlediği Solar Dynamics Gözlemevi'nin (SDO) kuruluşunun 10. yılı şerefine Güneş'in hızlandırılmış görüntülerinden oluşan (timelapse) bir video yayınladı.View on euronews
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3.07.2020 20:28:32. #1.13#
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