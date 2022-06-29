Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı

29.06.2022 15:06
Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı

NASA'ya göre, halen alçak Dünya yörüngesinde bulunan CAPSTONE'un hedeflenen Ay yörüngesine varışı yaklaşık 4 ay sürecek.

NASA'ya göre, halen alçak Dünya yörüngesinde bulunan CAPSTONE'un hedeflenen Ay yörüngesine varışı yaklaşık 4 ay sürecek.

LOS ANGELES, 28 Haziran (Xinhua) -- NASA, Artemis görevinin Ay'a gitmesine yardım edecek olan yeni bir Ay yörüngesi tipini test etmek amacıyla CAPSTONE kod adını verdiği yeni bir görevi fırlattı. CAPSTONE, İngilizce "Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment", yani "Ay Yörüngesinde Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi"nin kısaltması.

Görev, Rocket Lab'ın Electron roketi ile Rocket Lab'ın Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Rocket Lab 1 Numaralı Fırlatma Kompleksi'nden ABD'nin doğu yaz saatiyle sabah 05.55'te fırlatıldı. NASA'ya göre, halen alçak Dünya yörüngesinde bulunan CAPSTONE'un hedeflenen Ay yörüngesine varışı yaklaşık 4 ay sürecek. CAPSTONE, Rocket Lab'ın "Lunar Photon" adını verdiği, Electron roketinin üçüncü kademesini oluşturan ve kendisini derin uzaya götürecek uzay aracına bağlı bulunuyor. Önümüzdeki altı gün boyunca, Photon'un motoru, CAPSTONE'u alçak Dünya yörüngesinin ötesine doğru hızlandırmak için periyodik olarak ateşlenecek ve Photon, bir küp uydu olan CAPSTONE'u balistik bir Ay seyahati güzergahında bırakacak. NASA'ya göre, CAPSTONE daha sonra Ay'a giden yolun geri kalanında seyredebilmek için kendi itici gücünü ve Güneş'in yerçekimini kullanacak.

YORUMLAR
500
Mars'ta yaşam bulmak için yeni çalışmalar başlıyor! Mars'ta yaşam bulmak için yeni çalışmalar başlıyor! KTÜ Uzay CanSat Takımı dünyanın en prestijli model uydu yarışmasında üçüncü oldu KTÜ Uzay CanSat Takımı dünyanın en prestijli model uydu yarışmasında üçüncü oldu
Kaynak: Xinhua

Rocket Lab, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement