NATO Destek Sözü Verdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'i ziyaret etti ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada'da yaptığı konuşmada Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin sarsılmayacağını belirterek, "Ukrayna, güvenliğimiz için hayati önemdedir ve öyle kalacaktır" dedi.

Barış görüşmelerine ilişkin NATO Genel Sekreteri, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve olası bir anlaşmada transatlantik güvence taahhütlerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Rutte, "Bu barışın kalıcı olacağını bilmeniz gerekiyor. Bu, imzalanmış kağıtlar nedeniyle değil, onu destekleyecek sert bir güç olduğu için mümkün olacak" ifadelerini kullandı.