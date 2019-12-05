Son Dakika Haberleri: NATO Liderler Zirvesi: Türkiye neden geri adım attı?
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NATO Liderler Zirvesi: Türkiye neden geri adım attı?

6 saat önce

Türkiye'nin bloke edeceğine dair açıklamalarına rağmen NATO savunma planını desteklemesi, karşılığında ne aldığına dair soruları getirdi.

NATO Liderler Zirvesi: Türkiye neden geri adım attı?, System.String[]

İttifak'ın 70.yılını kutlamak üzere Londra'da 3-4 Aralık tarihleri arasında bir araya gelen NATO üyesi ülkeler, terörizmin yanı sıra devlet ve devlet-dışı aktörlerin doğurduğu güvenlik risklerini de ele aldıkları ortak bir deklarasyon yayımladılar.


NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'yla ilgili savunma planını YPG'nin terör örgütü olarak tanınmaması durumunda veto edeceğine dair açıklamalarına rağmen Ankara'nın geri adım atması, bu kararın ardındaki itici güçlerin neler olabileceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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Aralık, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:43 
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