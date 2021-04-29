Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı

29.04.2021 19:27
Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı, System.String[]

Açlık grevini sonlandırdığını açıklayan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakim karşısına çıktı.

Açlık grevini sonlandırdığını açıklayan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakim karşısına çıktı.

Rusya'nın Vladimir kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny, 31 Mart tarihinde hukuksuz yargılama ve cezaevi koşullarının kötü olduğunu gerekçe göstererek açlık grevine başlamıştı. Geçtiğimiz hafta fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Navalny, avukatları aracılığıyla açlık grevini sonlandırdığını duyurmuştu. Birçok suçtan yargılanan Navalny, hastanede tedavi görmesine rağmen 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere söylediği sözler nedeniyle video konferans yoluyla mahkemeye çıkarıldı.

Açlık grevinden sonra ilk kez görüntülenen Navalny'nin duruşmada kendisini savunurken, başkent Moskova'daki Babushkinskiy Mahkemesi'ndeki duruşmaya Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, avukatlar ve gazeteciler katıldı.

NAVALNY'DEN PUTİN'E "ÇIPLAK KRAL" BENZETMESİ

Navalny mahkemede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, "Moskova'ya 200 kilometre uzaklıktaki bir cezaevindeyim. Tek bir iyi yol bile yok. Burada maaş 30 bin ruble. Dünyanın lideri olduğu savunulan petrol ve gaz zengini ülkenin 21. yüzyıldaki hali bu. Çıplak kralınız hırsızlığı sonuna kadar sürdürmeye devam edecek. Ülkeyi umursamıyor ve sonsuz gücü elinde tutmak istiyor. O daha fazla iktidarda kalırsa bir 10 yıl daha geçecek sadece kayıp 10 yıl değil çalınan 10 yıl olacak" dedi.

NAVALNY, DAVANIN SAVCISINI DA HEDEFİNE ALDI

Navalny duruşmada ayrıca davanın savcısını da hedef alarak, "Moskova savcısına gelince. Ben şahsen onun İspanya'daki villalarını ve Karadağ'daki otelini araştırdım. Karadağ'daki otelinde bir oda kiraladım. Bu savcı aslında bir memur. Buradan milyonları çalıp yurtdışına götürüp beni ve benim gibi insanları isyankar veya yabancı ülkelere ajanlık yaptığımı savunuyor" dedi.

Mahkeme Başkanı, Navalny'yi bu sözleri üzerine uyararak, "Unutma burası tribün değil mahkeme salonu" ifadelerini kullandı. Navalny ise Mahkeme Başkanına, "Söylediğim her şeyin doğru olduğunu biliyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

NAVALNY'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Navalny, geçtiğimiz Şubat ayında mahkeme tarafından 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere hakaret ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (85 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin aldığı bu karara itiraz eden Navalny, kararı temyize götürmüştü. Bugün görülen temyiz duruşmasında Navalny'nin itirazı reddedildi. Mahkeme, Navalny'ye daha önce verilen 850 bin ruble para cezasını onadı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı
Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı
Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı

Alexei Navalny, Mahkeme, Moskova, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Navalny açlık grevini sonlandırmasının ardından hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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