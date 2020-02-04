Nazilli Belediyesi'nden hizmet atağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi'nden hizmet atağı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi'nden hizmet atağı

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüklerince ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Nazilli Belediyesi'nden hizmet atağı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüklerince ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sabah mesaisine Yeni, Dallıca, Yıldıztepe ve Yeni Sanayi Mahallelerinde Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek başladı.


2020'nin Nazilli için kalıcı hizmetlerin üretildiği bir yıl olacağını sık sık dile getiren Başkan Özcan, "Belediye ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında saha çalışmalarını sürdürüyor. 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan deve güreşi festivalimiz öncesinde sosyal etkinlik alanımızda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarımızı inceledik. Ardından İsabeyli-Dallıca karayolunda geçtiğimiz hafta başlattığımız ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarımızla ilgili bilgi aldık. Yeni Mahalle 151 Sokak'ta Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyemizin koordineli olarak gerçekleştirdiği ağaç budama işlemlerini inceleyerek vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinledik. Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak'ta ekiplerimiz tarafından mesai saati gözetmeksizin süren çalışmaların ivedilikle tamamlanması için talimatlarımızı verdik. Tüm ekip arkadaşlarıma disiplinli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Belirli bir plan dahilinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Özcan, "Nazillimizin her caddesinde her sokağında hizmet etmeye, vatandaşlarımızın tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek alt yapısıyla gerek üst yapısıyla 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Her şey Nazillimizin daha iyi ve daha güzel olması için" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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