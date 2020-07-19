Nazilli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda: 6 kişiye gözaltı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bindikleri motosikletin önü bir otomobil tarafından kesilerek bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Selami Özkaya (37) ve Muhammet Kartay (37) yaralandı. Polis, olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Pınarbaşı Mahallesi, Kurudere mevkiinde Selami Özkaya'nın (37) kullandığı motosikletin önü, bugün saat 04.00 sıralarında, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen kişi motosiklet sürücüsü Özkaya, ve arkasında oturan arkadaşı Muhammet Kartay'a (37), tabancayla art arda birer el ateş etti. Özkaya, göğsünden, Kartay ise kalçasından yaralanırken, saldırgan tekrar otomobiline binip, kaçtı.

Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Özkaya, Aydın Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.