Nazilli Ticaret Odası, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Üyeliği görevini de yürüten Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanı ve 61 sektör meclis başkanının katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıya, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan katıldı. Oda ve borsalar adına konuşan konsey başkanları, normalleşme sürecine geçilebilmesi için reel sektör tarafından dile getirilen talepleri aktardı.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek, "Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Bakan Albayrak' ın attığı adımlarla sıkıntılı süreci en az hasarla geride bırakarak ve yeniden büyüme sürecine gireceğiz " dedi.



"Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı" diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk günden itibaren kenetlendiklerini, sorunların tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalardan aldıkları bilgileri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak'ın büyük kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi. - AYDIN