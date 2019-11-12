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NBA'de gecenin sonuçlar | Celtics'ten peş peşe 8. galibiyet

7 saat önce

NBA'e 6 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçlar | Celtics'ten peş peşe 8. galibiyet, System.String[]

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezona hızlı giren Boston Celtics, sahasındaki Dallas Mavericks mücadelesinden de 116-106 galip ayrıldı.


Art arda 8. maçını kazanan Celtics'te 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kemba Walker ve 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Jaylen Brown, galibiyetin mimarları oldu.


Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 34 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.


Leonard eski takımının karşısına çıktı


Los Angeles Clippers'ın sezon başında kadrosuna kattığı all-star forvet Kawhi Leonard, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Toronto Raptors'a karşı ilk maçını oynadı. Ev sahibi Clippers, Leonard'ın 12 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle tamamladığı müsabakayı 98-88 kazandı.


Clippers'ta kenardan oyuna giren Lou Williams, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Montrezl Harrell 14 sayı, 11 ribaunt, JaMychal Green de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.


Raptors cephesinde Pascal Siakam 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 14 sayı, 8 asist ve Norman Powell 15 sayıyla mücadele etti.


Sonuçlar


Detroit Pistons- Minnesota Timberwolves: 114-120


San Antonio Spurs- Memphis Grizzlies: 109-113


Boston Celtics-Dallas Mavericks: 116-106


New Orleans Pelicans- Houston Rockets: 116-122


Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 98-88


Golden State Warriors- Utah Jazz: 108-122

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:18 
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