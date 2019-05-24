Son Dakika Haberleri: Necip ve Mustafa Pektemek'e tepki

Necip ve Mustafa Pektemek'e tepki

2 saat önce

Beşiktaş'ın ligin son maçında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadelede taraftarlar ilk 11'de sahaya çıkan Necip'e tepki gösterirken, 71. dakikada Necip'in yerine giren Mustafa Pektemek'i de yuhaladılar.

Necip ve Mustafa Pektemek'e tepki, System.String[]
Beşiktaş'ın ligin son maçında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadelede taraftarlar ilk 11'de sahaya çıkan Necip'e tepki gösterirken, 71. dakikada Necip'in yerine giren Mustafa Pektemek'i de yuhaladılar.

Beşiktaş taraftarından Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek'e de tepki vardı. Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından bitecek olan Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi'nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek'le yolları ayıracağı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:46 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Beşiktaş, Mustafa Pektemek, Spor
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