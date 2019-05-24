Necip ve Mustafa Pektemek'e tepki
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Beşiktaş'ın ligin son maçında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadelede taraftarlar ilk 11'de sahaya çıkan Necip'e tepki gösterirken, 71. dakikada Necip'in yerine giren Mustafa Pektemek'i de yuhaladılar.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:46 Kaynak: İHA
'ın ligin son maçında Kasımpaşa
'yı ağırladığı mücadelede taraftarlar ilk 11'de sahaya çıkan Necip'e tepki gösterirken, 71. dakikada Necip'in yerine giren Mustafa Pektemek
'i de yuhaladılar.
Beşiktaş taraftarından Necip Uysal
ve Mustafa Pektemek'e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek'e de tepki vardı. Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından bitecek olan Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi'nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek'le yolları ayıracağı öğrenildi. - İSTANBUL
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