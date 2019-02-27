Nepal'de Turizm Bakanının Helikopteri Düştü
15 dakika önce
Nepal'de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.
Nepal
'de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.
Nepal İçişleri Bakanlığı
, turizm bakanının bulunduğu helikopterin düştüğünü duyurdu. - KATMANDU
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
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