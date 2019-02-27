Son Dakika Haberleri: Nepal'de Turizm Bakanının Helikopteri Düştü

Nepal'de Turizm Bakanının Helikopteri Düştü

15 dakika önce

Nepal'de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.

Nepal'de Turizm Bakanının Helikopteri Düştü, System.String[]
Nepal'de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.

Nepal İçişleri Bakanlığı, turizm bakanının bulunduğu helikopterin düştüğünü duyurdu. - KATMANDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

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