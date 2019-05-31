Son Dakika Haberleri: 'Nere Gitsen Çukur Orda'nın klibi, 48 saatte
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'Nere Gitsen Çukur Orda'nın klibi, 48 saatte

46 dakika önce

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur', görkemli bir sezon finali gala gecesiyle kısa bir mola verdi.

'Nere Gitsen Çukur Orda'nın klibi, 48 saatte, System.String[]

İlk kez bu akşamda dinlediğimiz Çukurspor ve Toygar Işıklı imzalı 'Nere Gitsen Çukur Orda', şimdiden yazın popüler parçası olmaya başladı. Şarkının klibi ise 48 saatte 1 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Pazartesi akşamları ekranların en çok konuşulan dizisi olan 'Çukur', 27 Mayıs'ta gerçekleşen sezon finali ile sonbahara kadar ara verdi. İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenen 'Çukur'da Umut Var – Sezon Finali Gala Gecesi'nde seyirciler, dizinin unutulmaz parçalarının söylendiği konserde ilk kez Çukurspor'la tanıştı.

Aras Bulut İynemli, Cem Uslu, Kadir Çermik, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Uğur Yıldıran ile 'Çukur'un senaristi Gökhan Horzum'un, dizinin orijinal müziklerine imza atan Toygar Işıklı ile birlikte kaydettikleri 'Nere Gitsen Çukur Orda' adlı şarkının klibi, yayınlanmasının ardından 48 saatte tam 1 milyon görüntülenmeye ulaştı. Sözleri Cem Uslu'ya, müziği Toygar Işıklı'ya ait olan rap şarkısı yazın dillerden düşmeyecek.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
Toygar Işıklı, Çukur, Güncel
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