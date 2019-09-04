Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan El-Halil kentine "provokatif" ziyaret - EL
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Netanyahu'dan El-Halil kentine "provokatif" ziyaret - EL

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Halil kenti Burak Devrimi'nde hayatını kaybeden Yahudiler için düzenlenen anma töreni İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun törendeki açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyareti...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

El Halil kenti

Burak Devrimi'nde hayatını kaybeden Yahudiler için düzenlenen anma töreni

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun törendeki açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyareti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine yaptığı ziyaret, Filistin makamları tarafından "ırkçı ve provokatif" olarak nitelendirildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, 1929'da patlak veren Burak Devrimi'nin (Yahudilere göre Tarpat Olayları) 90. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine gitti.

Netanyahu, El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni de ziyaret etti.

İngiliz mandasındaki Filistin'de 1929'da yaşanan Burak Devrimi'nde hayatını kaybeden Yahudiler için düzenlenen anma töreninde konuşma yapan Netanyahu, "Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil'in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu, hükümetin El-Halil'deki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı hizmetlerden övgü ile bahsettiği konuşmasında, "El-Halil Yahudilerine yeni onlarca konut inşa etme plan ve projelerini onaylayan hükümetimle de gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

İbrahim Camisi, Batı Şeria, İsrail, Harem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:49 Kaynak: AA
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