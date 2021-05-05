Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' - Son Dakika

Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör''

05.05.2021 11:51
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'', System.String[]

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmak için görüştüğü bir parti lideri ve aynı zamanda eski bakanı olan Ayelet Şaked'in ses kaydı basına sızdı. Şaked'in kayıtta Netanyahu ve eşini hedef alan sözleri ülkeyi karıştırdı. Şaked'in kayıtta Netanyahu ve eşi için, ''İktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatör ve zorba" dediği ortaya çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 6 Nisan'da hükümeti kurması için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre sona erdi. Ülkedeki siyasi havayı değiştirecek bir kayıt da tam bu dönemde ortaya çıktı.

SES KAYDINDA, NETANYAHU VE EŞİNE HAKARET EDİLİYOR

Netanyahu'nun koalisyon kurmak için müzakere ettiği Yamina-Sağ'a partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu'nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Şaked'in ses kaydı ise basına sızdı. Gece yarısı sızan ses kaydında Şaked'in Netanyahu ve eşi Sara hakkında, 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz ediyor.

Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba

"NETANYAHU ARTIK GİTMEK ZORUNDA"

Şaked'in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında "İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısının (Sara) güç arzusu var. Adeta diktatörler! Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde bulunuyor.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'ya verilen süre dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin'in, 23 Mart seçimlerinde Likud partisinden sonra ikinci sırada gelen Yesh Atid (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki Yair Lapid liderini görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör''

cumhurbaşkanı, Koalisyon, İktidar, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (8)
  • Tabiiki yok: Işte demokrasi bu. Şimdi bu ülkede aynı lafı söyleyecek bir yetkiliye başına neler geleceğini düşünebilen varmı. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Eskici Eskiler alınırrrr: Doğru söylemiş ama tıpkı bizde olduğu gibi yani eskiyince, gözden düşünce vızırdamanın anlamı yok. Beraber niye çalıştın? Beraber çalışırken niye vızırdamadın? Derler adama. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' - Son Dakika
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