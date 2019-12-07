Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Son günlerde Nevşehir genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve kuş kulübelerine, bayat ekmek kutularından toplanan bayat ekmeklerin yanı sıra mama, yemek ve yem bırakarak buradaki sulukları doldurdu. Ekipler ayrıca park ve bahçelerde sokak hayvanları için yerleştirilen kulübelerin temizliğini gerçekleştirdi.


Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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