Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

7 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Deniz Şahin ( xx)NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Demir ( xx) - Muhammed Ali Kurt (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Youssef Yeşilmen (xx), Ergün Cengiz (xx) (Dk.54 Emre Gemici x), Muhammed Emin Balcılar (x) (Dk.

Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1, System.String[]

STAT: Gazi

HAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Deniz Şahin ( xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Demir ( xx) - Muhammed Ali Kurt (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Youssef Yeşilmen (xx), Ergün Cengiz (xx) (Dk.54 Emre Gemici x), Muhammed Emin Balcılar (x) (Dk.72 Emre Fırtına x), Onur Ural (xx), Alper Yener (x), Tugay Yıldırım (x) Dk.46 Ozan x), Oktay Gümüş (x), Okan Duran (x)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (xx) - Hüseyin Teker (xx) (Dk.80 Caner x), Alparslan Fidan (xx), Hamza İpekci (xx), Ensar Kemaloğlu (xx) (Dk.76 Tayfun x), Tufan Deniz Gelen (xxx), Erkan Bükülmez (xx), Kemal Kazan (xx), Adem Kaba (xxx), Halil İbrahim Keleş (xx), Ozan Şamiloğlu (xx) (Dk.78 Enes x)

GOL: Dk.68 Alpaslan (1954 Kelkit Belediyespor)

SARI KARTLAR: Erkan Bükülmez (1954 Kelkit Belediyespor) - Ergün Cengiz (Nevşehir Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde oynadığı 1954 Kelkit Belediyespor maçından 1-0 mağlup ayrıldı.


- Nevşehir
Doğan Yılmaz , Murat Demir, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
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