Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi

11.04.2022 11:09
Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında bulunan cesedin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin Acıgöl ilçesinde yaşayan ve ailesinin bir süredir kendisinden haber alamadığı 72 yaşındaki Ali İ'ye ait olduğu belirlendi.

Ali İ'nin cesedinin ailesine teslim edildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dün, Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında gezinti yapan kişi, kıyıya vurmuş cesetle karşılaşmıştı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de ramazan etkinlikleri başladı Nevşehir'de ramazan etkinlikleri başladı Türkiye Şampiyonasında Nevşehir'i temsil edecekler Türkiye Şampiyonasında Nevşehir'i temsil edecekler

Nevşehir, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement