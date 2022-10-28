Nevşehir'de köpek dehşeti...Üniversiteli genç kız 15 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Nevşehir'de köpek dehşeti...Üniversiteli genç kız 15 köpeğin saldırısına uğradı

28.10.2022 15:29

Nevşehir'de köpek dehşeti.

Nevşehir'de köpek dehşeti...Üniversiteli genç kız 15 köpeğin saldırısına uğradı

Okula gitmek isteyen genç köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, 15 köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay bu sabah saatlerinde Ürgüp İlçesi Kavak Önü mahallesi 224. sokakta meydana geldi. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kübra Nayman, okula gitmek için evinden çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin Kübra Nayman'a saldırdığını gören mahalle sakinleri olaya müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdıktan sonra Kübra Nayma'nı Ürgüp Devlet Hastanesine götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kübra Nayman'a çok sayıda dikiş atıldı. Yaşadıklarını korku dolu gözlerle anlatan Kübra Nayman; "Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. O esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekli görünce hiçbir şey yapmadım. Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı. Bende evimde evcil hayvan besliyorum. Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadan bekledim. Daha sonra kendimi yerde buldum. 15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var" şeklinde konuştu. Acilen bir çözüm bulunması gerektiğini de söyleyen Nayman; "Saldırıya uğrayan sadece ben değilim. Daha önce bir çocuğa ve bir vatandaşa da saldırı olmuştu. Bu duruma biran önce çözüm bulunmalı. Turistlere de saldırabilir" dedi.

Olayı öğrendikten sonra kızını almak için Ürgüp'e gelen Baba Hasan Nayman da; "10-15 köpek sabah saatlerinde kızıma saldırdı. Kızım da çok sayıda yara var. Kafasında 4 dikiş var. Bu hayvanları savunan arkadaşlar biraz da insanları savunsunlar. Bundan sonra bu olaylar olmasın. Sokaklarda yaşlılar var, daha küçük çocuklar var. Bunları kim kurtaracak?" dedi.

"15 köpek kız çocuğunu aralarına almış, ısırıyordu"

Kübra Nayman'ın yaşadıklarına şahit olan mahalle sakini Sevgi Erdem de o anları anlattı. Erdem; "Sabah işe gidiyordum. Karşımda 15 tane köpek, bir kız çocuğunu aralarına almışlar ve ısırıyorlar. Bir anda şok oldum. Markette alışveriş yapan bir kişi vardı. Hemen ona söyledim. O da arabasıyla köpeklerin arasına dalarak çocuğu hemen arabasına aldı ve hastaneye götürdü. Sokakta başıboş gezen bu köpekler her gün tehdit saçıyor. O kızımızın yerinde bizde olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Daha önce babasına da köpek saldırdığını ve bu köpek sorunun çözülmesini isteyen Melih İlbağ da açıklamasında; "Ürgüp'te babama da köpek saldırmıştı. Yaklaşık 6 ay tedavi gördü. Uzun süre yoğun bakımda yattı ve tam 28 dikişi vardı. Kapadokya bölgesinde bu kadar köpeğin insanlara saldırması normal değil" diye konuştu. Akşam saatlerinde evlerinden çıkamadıklarını söyleyen Ahmet Uzun da bu köpeklerin biran önce toplanması dile getirdi.

Kaynak: İHA
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Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de köpek dehşeti...Üniversiteli genç kız 15 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de köpek dehşeti...Üniversiteli genç kız 15 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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