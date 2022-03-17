Nevşehir'de köylerin tapu sorunu çözüme kavuşturuluyor - Son Dakika
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Nevşehir'de köylerin tapu sorunu çözüme kavuşturuluyor

17.03.2022 12:33
Nevşehir'de köylerin tapu sorunu çözüme kavuşturuluyor

Nevşehir'in 40 köyünde vatandaşların 34 yıllık tapu sorununun çözümü için çalışma yürütülüyor.

Nevşehir'in 40 köyünde vatandaşların 34 yıllık tapu sorununun çözümü için çalışma yürütülüyor.

Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünce ilçeye bağlı köylerde eylül ayında başlatılan çalışma devam ediyor. Görevlilerin, Gülşehir ilçesinde bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Civelek köyündeki ölçümleme ve güncelleme işlemleri, köylüleri sevindirdi.

Muhtar Ömer Kara, gazetecilere, köy yerleşimi ve arazilerde yürütülen çalışmaların uzun yıllardır devam eden tapu sorununu çözüme kavuşturacağına sevindiklerini belirtti.

Tapu ve kadastro kaynaklı sorunların 1988 yılından beri sürdüğünü dile getiren Kara, "Vatandaşlarımızın süren davaları vardı. Birbirlerini, sınırına girdiği için şikayet ediyorlardı." dedi.

Köylülerden Zamir Ekici de yıllar içinde arsa ve tarlaların sınırlarında kayma olduğunu, bu sorunun ortadan kalkması için başlatılan çabadan memnun olduklarını söyledi.

Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü kontrol mühendisi Alper Aytekin ise kadastro sorunlarının çözümü için başlatılan işlemlerin sürdüğünü, yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalışmanın 40 köyü kapsadığını aktaran Aytekin, "Gülşehir'de 84 bin parselde kadastro güncellemesi için eylül ayında yüklenici firmaya yer teslimi yaparak başladık. Üçüncü grup olarak planlanan dağ köylerinde de ölçü çalışmaları bitti. Civelek köyünde de yersel ölçü devam ediyor. Burada tesis kadastroları 1988 yılında yapılmış. Otaya çıkan kayıp ve noksanlıkların kaldırılması, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
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30 yıllık sınır davaları sona eriyor 30 yıllık sınır davaları sona eriyor

Ömer Kara, Gülşehir, Nevşehir, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de köylerin tapu sorunu çözüme kavuşturuluyor - Son Dakika


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