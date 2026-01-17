Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi - Son Dakika
Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi

17.01.2026 12:27
Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Nevşehir genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve buzlanma, özellikle şehirlerarası karayollarında sürücülere zor anlar yaşattı.

Nevşehir-Aksaray karayolu otoyol bağlantı yolu yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamyon ve çekicilerin bir süre seyretmesine izin verilmedi. Güvenlik önlemleri kapsamında ağır tonajlı araçlar şehir çıkışında bulunan petrol istasyonları ve uygun alanlarda bekletildi. Karayolları ekiplerinin yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmesinin ardından kamyon ve tırların kontrollü şekilde trafiğe çıkmalarına müsaade edildi. Nevşehir - Kayseri karayolunda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırların yolda makaslama yapması sonucu trafik bir süre durma noktasına geldi. Yolu kapatan araçlar nedeniyle hem Nevşehir hem de Kayseri istikametinden gelen sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafik ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Nevşehir - Ürgüp yolu İbrahimpaşa rampalarında da kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Bu bölgede trafik ekipleri tarafından kontrollü geçiş uygulaması yapılırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi. Kayseri'den Aksaray istikametine giden kamyon sürücüsü Cengizhan Ekiz, Aksaray yolunun kapalı olduğu için yoluna devam edemediğini söyledi.

Kent genelinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

