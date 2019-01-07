Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in 4 İlçesinde Kar Yağışından Dolayı Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'in 4 İlçesinde Kar Yağışından Dolayı Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in 4 ilçesinde kar yağışından dolayı okullar tatil edildiNEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybederken Nevşehir'de taşımalı eğitim ile okula giden öğrencilere okullar tatil edildi.

Nevşehir'in 4 ilçesinde kar yağışından dolayı okullar tatil edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybederken Nevşehir'de taşımalı eğitim ile okula giden öğrencilere okullar tatil edildi.
Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah etkisini kaybederken karlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçe genellerinde okullar tatil edilirken Nevşehir, Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinde de taşımalı eğitim tatil edildi.
Nevşehir'de gün boyu soğuk havanın etkili olması beklenirken 8 Ocak Salı günü ise Nevşehir'de kar yağışı bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Nevşehir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:36:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in 4 İlçesinde Kar Yağışından Dolayı Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]