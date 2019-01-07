Nevşehir'in 4 İlçesinde Kar Yağışından Dolayı Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Nevşehir'in 4 ilçesinde kar yağışından dolayı okullar tatil edildiNEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybederken Nevşehir'de taşımalı eğitim ile okula giden öğrencilere okullar tatil edildi.
Nevşehir
'in 4 ilçesinde kar yağışından dolayı okullar tatil edildi
NEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybederken Nevşehir'de taşımalı eğitim ile okula giden öğrencilere okullar tatil edildi.
Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah etkisini kaybederken karlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından Acıgöl
, Avanos
, Derinkuyu
ve Hacıbektaş
ilçe genellerinde okullar tatil edilirken Nevşehir, Ürgüp
ve Gülşehir
ilçelerinde de taşımalı eğitim tatil edildi.
Nevşehir'de gün boyu soğuk havanın etkili olması beklenirken 8 Ocak Salı günü ise Nevşehir'de kar yağışı bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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