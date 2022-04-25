Nevşehir'in tescilli kebabına Avanos testisi lezzet katıyor - Son Dakika
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Nevşehir'in tescilli kebabına Avanos testisi lezzet katıyor

25.04.2022 11:03
Nevşehir'in tescilli kebabına Avanos testisi lezzet katıyor

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde toprağı sanata dönüştüren çanak ustalarının elinde şekil alan testi, pişirildiği tescilli kebaba lezzet katıyor.

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde toprağı sanata dönüştüren çanak ustalarının elinde şekil alan testi, pişirildiği tescilli kebaba lezzet katıyor.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Avanos Kaymakamlığının girişimleri sonucu, geçen yıl ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen testi kebabı, et, sebze ve çeşitli baharatların karışımı ile hazırlanarak kara fırınlarda pişiriliyor.

Kızılırmak'ın eski yataklarından elde edilen topraktan üretilen boğumlu testilerin içine konulan malzeme, ağız kısmı hamurla kapatılarak iki saatten fazla fırında bekletiliyor. Fırından çıkarıldıktan sonra sert cisimle kapak kısmı kırılan testilerdeki kebap, tabaklara dökülerek servis ediliyor.

Hititler döneminden beri çanak ürünlerin yapıldığı Avanos'ta testi kebabının da uzun bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor.

Testiyi müşteriler kırıyor

İlçede 1990'dan beri testi kebabı yapan lokanta işletmecisi Mustafa Durukan, AA muhabirine, Avanos'un en önemli geçim kaynağının çanak üretimi olduğunu, kendilerinin de pişirme kabı olarak kullandıkları ürünle lezzetli yemekler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Durukan, geçmişte evlerde bulunan toprak fırınlarda pişirilen testi kebabının artık lokanta ve fırınlarda yapıldığını ifade etti.

Genellikle dananın sırt ve bel kemiğinden çıkarılan eti kullandıkları yemeği hazırlarken, testinin içine soğan, sarımsak, domates, defne yaprağı ve baharat kattıklarını anlatan Durukan, şöyle konuştu:

"Testi, Avanos halkının ekmeğini kazandığı bir üründür. Testi kebabın özelliği testide pişmesi. Testi hem daha sağlıklı hem de toprağın kokusunu ete veriyor. Testinin içinde yapılan bütün yemekler daha lezzetli oluyor. Testi kebabını fırında pişirdikten sonra testiyi müşterilerimize kırdırıyoruz. Bu durum müşterilerimizi mutlu ediyor. Özel bir yemek olduğu için ramazan ayında da tercih ediliyor, güzel bir iftar menüsü haline geliyor."

Testi farklı bir aroma ve lezzet katıyor

İlçe sakinlerinden Metin Yıldırım da testi kebabının çok lezzetli olduğunu belirtti.

İftarda tatmak amacıyla kebabı restoranda özel olarak hazırlattığını ifade eden Yıldırım, "Avanos'ta geçmişte her yemek toprak kaplarda pişirilirdi. Günümüzde ticarileşti, bu tür restoranlar yaygınlaştı. Evde yapamadığımız için buralarda yiyoruz." dedi.

Ebru Kalpaklı ise çanakta pişen yemeğin tencerede yapılanlara kıyasla daha farklı bir aroma ve lezzete kavuştuğunu dile getirdi.

Yaklaşık 5 yıldır atölyesinde sadece kebap testisi üreten çanak ustası Yenal Yorgun da ramazan ayı dolayısıyla ürüne olan talebin arttığını, ek mesai yaparak siparişlere cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Testinin su ve toprak karışımından imal edildiğini, hiçbir katkı maddesi bulunmadığını vurgulayan Yorgun, "Kızılırmak'ın eski yataklarından alınan toprak biz ustalarca tezgahta şekil verilerek testi haline getiriliyor. Yurt içi ve dışına gönderiyoruz. Doğal olduğu için yemeğe lezzet katıyor, bu yüzden de talep fazla oluyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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