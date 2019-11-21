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New York'ta anlamlı gece! Altay sahneye çıktı...
6 saat önce
Amerika'da yaşayan işadamı Uğur Aksu önderliğinde düzenlenen geceye, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı.
Amerika'da yaşayan işadamı Uğur Aksu önderliğinde düzenlenen geceye, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı. Altay'ın şarkılarıyla renk kattığı gecede yapılan yardımlarla onlarca otizmli çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36
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