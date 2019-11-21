Son Dakika Haberleri: New York'ta anlamlı gece! Altay sahneye çıktı...
Son Dakika Magazin New York'ta anlamlı gece! Altay sahneye çıktı... - Son Dakika Magazin

New York'ta anlamlı gece! Altay sahneye çıktı...

6 saat önce

Amerika'da yaşayan işadamı Uğur Aksu önderliğinde düzenlenen geceye, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı.

New York'ta anlamlı gece! Altay sahneye çıktı..., System.String[]

Amerika'da yaşayan işadamı Uğur Aksu önderliğinde düzenlenen geceye, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı. Altay'ın şarkılarıyla renk kattığı gecede yapılan yardımlarla onlarca otizmli çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Uğur Aksu, New York, Altay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 15:45:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta anlamlı gece! Altay sahneye çıktı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]