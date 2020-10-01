New York'ta Kovid-19 nedeniyle iki kez ertelenen okullar açıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okullarının tamamı bugün eğitim öğretime başladı.

Marttan bu yana, geçen hafta kapılarını ilk defa ilkokul öğrencilerine açan devlet okulları, bugün de sınıflarını orta ve lise öğrencilerine açtı.

Daha önce Kovid-19 virüsünin merkezi olan New York'ta ikinci dalga salgın endişesi sürerken, yaklaşık 480 bin öğrencinin ise internet üzerinden öğrenimini sürdürmeyi seçtiği kaydedildi.

Okullar iki kez ertelenmişti

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi üzerine okulların açılmasının 21 Eylül'e ertelendiğini bildirmişti.

De Blasio, okul müdürleri ve öğretmen sendikaları temsilcileri ile görüşmeler devam ederken ikinci duyurusunda da yine okulların açılmaya hala hazır olmadığını belirterek, ilkokul öğrencileri için 29 Eylül, ortaokul ve lise öğrencileri için ise 1 Ekim tarihini duyurmuştu.

ABD'deki en geniş okul sistemine sahip New York'ta 1800'den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrenci bulunuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre New York eyaleti 493 binden fazla vaka ile ülke genelinde 4. sırada yer alırken, 33 binden fazla can kaybı ile de hala ilk sıradaki yerini koruyor.