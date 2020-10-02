Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ünlü modselin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

PAYLAŞIMLARI BİNLERCE BEĞENİ ALIYOR

Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan 28 yaşındaki Küba asıllı Hırvat modelin paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

DOĞUM GÜNÜNDE TANIŞTILAR

Neymar ile Natalia Barulich, geçtiğimiz şubat ayında ünlü şarkıcının Maluma'nın doğum günü partisinde tanışmış ve sevgili olmuştu. Barulich, o dönem Maluma ile birlikteydi. Bu olay sonrasında Maluma ile Neymar'ın arası açılmıştı.