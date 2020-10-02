Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ünlü modselin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.
Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan 28 yaşındaki Küba asıllı Hırvat modelin paylaşımları binlerce beğeni alıyor.
Neymar ile Natalia Barulich, geçtiğimiz şubat ayında ünlü şarkıcının Maluma'nın doğum günü partisinde tanışmış ve sevgili olmuştu. Barulich, o dönem Maluma ile birlikteydi. Bu olay sonrasında Maluma ile Neymar'ın arası açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:04
Son Dakika › Spor › Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi - Son Dakika Spor