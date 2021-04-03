NGC Başkanı Özmen'in acı günü - Son Dakika

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen'in amcası Hidayet Özmen, tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

11 yıldır Lösemi tedavisi aldığı belirtilen 56 yaşındaki evli ve 2 kız çocuk babası Hidayet Özmen, aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi bir önceki dönem Mahalle Muhtarı Mehmet Özmen'in kardeşiydi. Bu sabah saat 09.00 sıralarında rahatsızlanarak Nazilli Devlet hastanesine kaldırılan Hidayet Özmen, tedavisinin devamı için ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesine Ambulansla sevki sırasında solunum yetmezliği ve kalbinin durması nedeniyle yoğun çabalara rağmen kalbine yenik düştü. Özmen'in cenazesinin yarın (Pazar) saat 11.00'de 50. Yıl camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - AYDIN