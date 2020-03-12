Niğde Belediyesi ile ASELSAN arasında "Akıllı Şehir" protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi ile ASELSAN arasında 'Akıllı Şehir' protokolü imzalandı - Son Dakika

Niğde Belediyesi ile ASELSAN arasında "Akıllı Şehir" protokolü imzalandı

7 saat önce

Niğde Belediyesi ile ASELSAN arasında "Akıllı Şehir Yönetim Merkezi ve Akıllı Şehir Uygulamaları"na yönelik protokol imzalandı.

Niğde Belediyesi ile ASELSAN arasında

Niğde Belediyesi ile ASELSAN arasında "Akıllı Şehir Yönetim Merkezi ve Akıllı Şehir Uygulamaları"na yönelik protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'da düzenlenen imza törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ASELSAN yöneticileri katıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin yeniliklerin ve ilklerin kenti olacağını belirtti.

İlerleyen günlerde kısa, orta ve uzun dönemli ASELSAN ile bir süreci hayata geçireceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde'nin yaşamı keyfe dönüştüren, her alanda iletişim ve bilişim çözümleriyle öne çıkan bir kent kimliği olacak. Bu projelerimizin birinci önceliği vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak. Bu çerçevede ne gerekirse projemizin içerisinde yer alacak. İkinci amacımız ve prensibimiz Niğdemizi İç Anadolu'da teknoloji merkezi yapıp Türkiye'deki diğer illere rol model yapabilmek. Tabi bu projemizi gerçekleştirirken belediyenin ve vatandaşımızın cebinden tek kuruş çıkmaması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Hatta ilerleyen zamanda hem belediyemize bu projemizle gelir elde edeceğiz hem vatandaşlarımıza ve şehrimize daha çok kalite getireceğiz."

Özdemir, Görgün'e ve kendilerine destek olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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