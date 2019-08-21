Niğde'de 20 dekarlık tarım arazisi doludan zarar gördü

Niğde'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 4 belde ve köyde yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.



Dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Konaklı, Edikli beldeleri ile Karaatlı ve Çavdarlı köylerinde patates, fasulye ve mısır tarlalarını su bastı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptıkları incelemede yaklaşık 20 bin dekar alanın zarar gördüğünü tespit etti.



Tarım ve Orman il Müdürü Asım Baş, "Niğde merkeze bağlı Konaklı, Edikli beldeleri ile Karaatlı ve Çavdarlı köylerinde yağmurun ardından dolu yağması bölgenin önemli geçim kaynaklarından başta patates, fasulye ve mısır olmak üzere bazı tarım ürünlerinin ekili olduğu arazileri olumsuz etkiledi. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin şu anda tarım arazilerinde zarar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi. - NİĞDE