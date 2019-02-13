Son Dakika Haberleri: Niğde'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Niğde'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

7 saat önce

Niğde'de 416 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Niğde'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Niğde'de 416 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Koçak köyündeki bir işletmenin tırlardan usulsüz akaryakıt alıp sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede park halindeki yakıt ikmal tankerinden özel düzenek ile tenekelere akaryakıt çekildiğini tespit etti.

İşletmede yapılan aramalarda 416 litre motorin ile yakıt çekmeye yarayan dalgıç pompa, el pompası ve hortum ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K, F.K. ve E.G. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:40 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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