Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

16.10.2020 15:17

Niğde'de kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Niğde'de kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bor ilçesi Okçu köyünde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Talip Keskin, "2 keçisinin yayladaki kayalıklarda mahsur kaldığını ve günlerdir süren çabasına rağmen hayvanlarını aşağıya indiremediğini" belirterek yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekibi, yaklaşık 75 metre yükseklikten halat sarkıtarak 5 gündür kayalıklarda bekleyen keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Buradan alınan keçiler halat yardımıyla aşağı indirilerek sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

112 Acil, Keskin, Niğde, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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