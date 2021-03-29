Niğde'de vatandaşlara fidan dağıtıldı - Son Dakika

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ceviz ve sedir fidanı dağıtıldı.

Orman Haftası dolayısıyla Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara 5 bin ceviz fidanı ve 300 adet sedir fidanı dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtımı etkinliğine katılan Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, özellikle çocuklara yönelik ağaç sevgisinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Temiz havanın önemine değinen Kılınç, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde bir kere daha öğrendik ki temiz bir hava solumak kadar güzel bir nimet yok. İnşallah bol oksijenli günlere kavuşacağız. Bilindiği gibi temiz hava için ormana ihtiyaç var. Soluduğumuz her bir nefeste ormanlara çok şey borçluyuz. Dolayısıyla orman ve ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekmektedir. Mevcut ormanlarımızı korumalı ve orman sayısını da artırmalıyız. Gelecekte daha iyi bir Türkiye daha iyi bir dünya arzuluyoruz."