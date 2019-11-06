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Niğde hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi

7 saat önce

Hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmelediNiğde'de şizofren tedavisi gördüğü iddia edilen Metin D., yolcularla tartışınca kendini uyaran hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi.

Hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi

Niğde'de şizofren tedavisi gördüğü iddia edilen Metin D., yolcularla tartışınca kendini uyaran hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cuma Soyer yönetimindeki 51 H 0009 plakalı halk otobüsüne, Metin D., engelli kartıyla bindi. Son durağa kadar gidip, şehir merkezine dönen otobüsten inmeyen Metin D., diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmaya sürücü Soyer, sözlü olarak müdahale etti. Bunun üzerine oturduğu koltuktan hızla kalkan Metin D., direksiyon başındaki Soyer'i tekmeledi. Cuma Soyer, sakinleştirip arkasındaki koltuğa oturttuğu Metin D.'yi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Metin D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KOOPERATİF BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

S.S 51 Nolu Niğde Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Selami Öztürk, Metin D.'nin ikinci kez otobüste olay çıkardığını belirterek, "Bu şahıs daha öncede aynı şekilde iki kez otobüste olay çıkararak, zarar verdi. Hem otobüse ücretsiz binecek hem de olay çıkaracak. Çok tedirginiz. Bu ve buna benzer olaylar yüzünden rahat çalışamaz duruma geldik, yetkililerin bir an önce önlem almalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ - Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-

Niğde hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:25 Kaynak: DHA
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