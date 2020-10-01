Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekiplerle Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

Tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Şimşek, 14 kuralın yazılı olduğu afişlerden dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler, genelgeler ve yaptırımlar sayesinde vatandaşların büyük ölçüde kurallara dikkat ettiğini belirterek "Bugüne kadar Niğde'de yaklaşık 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin lira yaptırım uygulandı. Yine yaklaşık 100 iş yerine de 185 bin lira cezai işlem uygulandı." dedi.

Çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren Şimşek, kötü gidişin önüne geçebildiklerini ancak rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Bu duyarlılık devam ettiği sürece güzel haberler alıyoruz. Ama en ufak bir rehavette anında bu sayılar çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Kurallara uyduğumuz sürece bu virüsü hep birlikte yok edebiliriz." diye konuştu.