Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Güzel kazandı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Güzel kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Güzel bin 284, CHP adayı Ramazan Taş bin 35, MHP adayı Fazlı Koç 696 oy aldı.



Güzel'in öz geçmişi



1979 yılında Niğde'nin Çiftlik ilçesinde doğan Serkan Güzel, ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Çiftlik Belediye Başkanı seçilen Güzel, 24 Temmuz 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'ye geçti. Halen Çiftlik İlçe Belediye Başkanı olarak görev yapan Güzel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi