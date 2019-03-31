Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
3 saat önce
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Güzel kazandı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Güzel kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Güzel bin 284, CHP adayı Ramazan Taş bin 35, MHP adayı Fazlı Koç 696 oy aldı.
Güzel'in öz geçmişi
1979 yılında Niğde'nin Çiftlik ilçesinde doğan Serkan Güzel, ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Çiftlik Belediye Başkanı seçilen Güzel, 24 Temmuz 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'ye geçti. Halen Çiftlik İlçe Belediye Başkanı olarak görev yapan Güzel, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi