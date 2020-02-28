Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demir'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demir'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demir'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

7 saat önce

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demir'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Demir, mesajında, "Ülkemizin etrafını terör örgütü çemberine almaya çalışan hainlere karşı vermiş olduğumuz mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yüreğimizi yakan acı haber Suriye'nin İdlib bölgesinden geldi. Askerlerimize yapılan hava saldırısı sonucunda 33 kahramanımız şehit oldu, yüreklerimizi parçaladı." ifadelerini kullandı.

Suriye halkına huzur getirmek ve mazlumun yanında olmak için mücadele eden kahraman Türk ordusuna yapılan alçak saldırıyı lanetleyen Demir, "Böyle alçak ve kahpe saldırılar bizi yıldıramayacak, biz Türk milleti olarak sabrımızı korumak ve birbirimize kenetlenmek zorundayız. Yüreğimiz yansa da ülkemizin sınır güvenliğinden asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Demir, şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa diledi.

İdlib, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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