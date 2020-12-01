Niğde Valisi açıkladı: İşte yeni mesai saatleri - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni mesai saatlerini duyurdu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Facebook hesabından yeni mesai saatleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Sevgili Niğdeliler; 02.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kamuda çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Lütfen İşlemlerimizi öncelikli olarak E-Devlet ve internet üzerinden yapalım. Unutmayalım ki; koronavrüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil!" mesajıyla duyurdu - NİĞDE