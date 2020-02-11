Nijerya'da 1400 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da 1400 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'da 1400 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda pişman olan 1400 terör örgütü Boko Haram üyesi serbest bırakıldı.

Nijerya'da 1400 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda pişman olan 1400 terör örgütü Boko Haram üyesi serbest bırakıldı.

Borno Eyalet Sözcüsü Babakura Jato, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan 1400 örgüt üyesinin serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kişilerin yaklaşık 4 senedir rehabilitasyon programından geçirildiğini ifade eden Jato, serbest bırakılan kişilerin çoğunun aslında örgüt üyeleri olmadığını ancak teröristlerin akrabaları veya yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kişiler olduğunu kaydetti.

Jato, halen rehabilitasyon için hükümetin elinde yüzlerce teröristin bulunduğunu söyledi.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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