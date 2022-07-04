Nijerya'da 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirildi

04.07.2022 01:14
Nijerya'da 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrolün ele geçirildiği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrolün ele geçirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Niger Delta bölgesinde son iki haftada operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, bu süre zarfında düzenlenen operasyonlarda 3,8 milyon litre çalıntı ham petrolün ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisinin imha edildiğini ifade eden Onyeuko, 26 kişinin yakalandığını, 29 araç ve 68 ahşap teknenin ele geçirildiğini aktardı.

Ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya hükumeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirildi - Son Dakika
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