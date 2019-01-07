Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 4 Gazeteciye Gözaltı

Nijerya'da 4 Gazeteciye Gözaltı

19 dakika önce

Nijerya'da 4 gazeteci, ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nijerya'da 4 Gazeteciye Gözaltı, System.String[]
Nijerya'da 4 gazeteci, ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Daily Trust gazetesinde çalışan 4 gazeteci, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Daily Trust'in başeditörü Mannir Dan-Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abuja ve Maiduguri şehirlerindeki ofislerinin askerler tarafından basıldığını, 1 editör ile 3 muhabirin gözaltına alındığını söyledi.

Dan-Ali, askerlerin, ofise ait çok sayıda bilgisayara da el koyduğunu aktardı.

Götürülen gazeteci arkadaşlarından henüz haber alamadıklarını belirten Dan-Ali, arkadaşlarının hayatından endişe ettiklerini ifade etti.

Nijerya ordusu ise gazetecilerin, gizli askeri bilgileri ifşa ettikleri için tutuklandığını açıkladı.

Nijerya ordusu sözcüsü Sani Kukasheka Usman da gazetecilerin, "gizli askeri bilgileri ifşa ederek ulusal güvenliğe zarar verdiğini" savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Yener, Göğsünde Dolarla Gezdi! Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu

Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:26:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 4 Gazeteciye Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]