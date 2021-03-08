Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika

Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı

08.03.2021 02:45
Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

Lagos Polis Sözcüsü Muyiwa Adejobi, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ikorodu bölgesinde son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle bölgede silahlı çete üyelerine operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 56 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Adejobi, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Adejobi, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini aktardı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Nijerya, Afrika, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika


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