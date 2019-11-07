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Nijerya'da Boko Haram saldırısı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram saldırısı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, örgütün Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesindeki bir askeri bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda 10 asker öldü.

Saldırının ardından ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 9 asker yaralandı, 12 askerin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya ordusundan olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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