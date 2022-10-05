Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı - Son Dakika
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Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

05.10.2022 02:12
Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

Nijerya hükümeti, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak dava açtı.

Nijerya hükümeti, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak dava açtı.

Nijerya Reklam Düzenleme Konseyinden (ARCON), yapılan açıklamada, Nijerya pazarlarındaki Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki reklamların, hükümet tarafından incelenmediği ve onaylanmadığı belirtildi.

ARCON'un, Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak başkent Abuja'daki Federal Mahkemede dava açtığına işaret edilen açıklamada, hükümetin, Meta'dan 30 milyar naira (yaklaşık 70 milyon dolar) tazminat talep ettiği kaydedildi.

Meta'nın devam eden reklam yayınının, federal hükümetin parasına mal olduğu savunulan açıklamada, "ARCON, Nijerya reklam alanında etik olmayan ve sorumsuz reklamlara izin vermeyeceğini yineler." ifadesi kullanıldı.

Ülkede defalarca sosyal medyayı düzenleme sözü veren hükümet, haziranda, yabancı sosyal medya şirketlerinin operasyonlarına rehberlik edeceğini söylediği taslak düzenlemeleri yayımlamıştı.

Düzenleme, firmaların, hükümetin ulusal güvenliğe aykırı olduğunu düşündüğü içerikleri kaldırmalarını gerektiriyor.

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Kaynak: AA

Instagram, Facebook, Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı - Son Dakika
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