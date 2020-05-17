Nijerya'nın Bauchi eyaletinde ocaktan bu yana 41 kişi Lassa ateşinden öldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyindeki Bauchi eyaletinde yıl başından bu yana 41 kişi Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bauchi Eyaleti Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (BASPHCDA) Başkanı Dr. Rilwanu Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lassa ateşi vakalarının birçoğu geç bildiriliyor ve bu nedenle ölüm oranları da artıyor." ifadesini kullandı.

Muhammed, "Sadece Bauchi eyaletinde ocak ayından beri 41 kişi Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Halka da çağrı yapan Muhammed, "Lassa ateşi ölümlerinin azaltılması için eyalet yönetimi farklı adımlar atıyor. Vatandaşlar da hijyen kurallarına dikkat etmeli." diye konuştu.

Ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 1000'e yakın Lassa ateşi vakası tespit edildi ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.