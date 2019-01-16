Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Ağaçlara Sanatsal Dokunuş

Nilüfer'de Ağaçlara Sanatsal Dokunuş

36 dakika önce

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki ağaçlarda yaptığı yenilikçi uygulamalarla Nilüfer'e farklı bir güzellik kazandırdı.

Nilüfer'de Ağaçlara Sanatsal Dokunuş, System.String[]
Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki ağaçlarda yaptığı yenilikçi uygulamalarla Nilüfer'e farklı bir güzellik kazandırdı.

Daha yeşil bir Nilüfer için, park ve yeşil alanlara sürekli yenilerini ekleyen Nilüfer Belediyesi,

peyzaj uygulamalarıyla da şehre estetik katıyor. Geçmişi çok eskiye dayanan ağaç budama sanatı olan "topiary"yi Nilüfer'e taşıyan Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu uygulamasıyla şehre eşsiz bir görünüm kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmalarıyla budanarak dekoratif bir görünüme kavuşan limoni servi türü ağaçlar, vatandaşların da büyük beğenisini aldı. Uygulama ilk olarak Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Ayvalıdere Parkı ve Koşu Yolu, İhsaniye Mahallesi'ndeki 3 Fidan Gençlik Parkı ile Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Parkı ve Koşu Yolu'nda yapıldı.

Bin 225 metre uzunluğa sahip Ayvalıdere Parkı ve Koşu Yolu boyunca farklı dekoratif figürlerden oluşan ağaçları gören vatandaşlar, uygulamanın kente renk kattığını dile getirdi.

Nilüfer'e her geçen gün farklı güzellikler kattıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir yandan vatandaşların nefes alabileceği park ve yeşil alanlar oluştururken, diğer bir yandan da farklı uygulamalarla Nilüfer'e renk katıyoruz. Kent peyzajında öncü olan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, çalışmalarıyla vatandaşlarımıza farklı güzelliklerin olduğu, kaliteli bir çevre sunuyor. Nilüferliler, kısa zaman içinde topiary uygulamasını kentin birçok noktasında görecekler. Nilüfer'e yakışır çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

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