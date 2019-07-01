Son Dakika Haberleri: Nilüferli atletler Tunus'tan 3 madalya ile döndü
Son Dakika Spor Haber

Nilüferli atletler Tunus'tan 3 madalya ile döndü

53 dakika önce

Tunus'ta düzenlenen 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'na katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden milli sporcular Mustafa Küçük ve Fatih Bayer, yarışlardan üç madalyayla döndü.

Nilüferli atletler Tunus'tan 3 madalya ile döndü, System.String[]
Tunus'ta düzenlenen 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'na katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden milli sporcular Mustafa Küçük ve Fatih Bayer, yarışlardan üç madalyayla döndü.

28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Tunus'ta yapılan 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün milli sporcuları Mustafa Küçük ve Fatih Bayer de yarıştı. Sporcular yarışlarda büyük başarı elde etti.

Milli atlet Mustafa Küçük, 100 metrede ikinci, 200 metre yarışında da üçüncü olarak 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. Milli atlet Fatih Bayer de 400 metrede üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Elde edilen başarının sevindirici olduğunu söyleyen Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç "Ülkemize ve Nilüfer Belediyesi'ne 3 madalya kazandıran sporcularımızı kutluyoruz. Bize verdikleri desteklerden dolayı da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
nilüfer belediyesi, mustafa küçük, Fatih, tunus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Manchester United, Rashford'un sözleşmesini uzattı Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda transferi Allahyar: Gün sayıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüferli atletler Tunus'tan 3 madalya ile döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]