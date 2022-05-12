Nizip'te kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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Nizip'te kaçak akaryakıt operasyonu

12.05.2022 10:47
Nizip'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Akaryakıt, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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